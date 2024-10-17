Балерина Илзе Лиепа: благодаря Чайковскому балет в мире и в России поднялся на недосягаемую высоту
Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа в разговоре с «Абзацем» сообщила, что именно благодаря балетам Чайковского балет в мире и в России поднялся на недосягаемую высоту.
Она ответила тем, кто мечтает о «Лебедином озере» в эфире как о символе развала страны.
«Не дождутся. Мы сейчас живем в пространстве Чайковского», — сказала Лиепа.
Она назвала русский балет «превосходством над всем миром» и добавила, что его отличает глубина и наполненность вечными смыслами.
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