BadComedian связал рекорд Тома Холланда с хитами и отношениями с Зендеей

Кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, объяснил кассовый рекорд Тома Холланда участием в успешных фильмах и отношениями с актрисой Зендеей, сообщает ИА НСН .

Издание Deadline ранее назвало британского актера Тома Холланда самым кассовым актером в истории кино. Суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15,5 миллиарда долларов.

Баженов заявил, что Холланд оказался «в волне» успешных кинопроектов. При этом критик считает, что актера сложно сравнивать по масштабу с Леонардо Ди Каприо.

По мнению BadComedian, популярности Холланда также способствуют его отношения с Зендеей. Среди наиболее успешных картин с участием актера названы «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея».

«Одиссея» Кристофера Нолана собрала в мировом прокате более 1,68 миллиарда долларов и стала самым кассовым проектом Universal Pictures. Сборы нового «Человека-паука» превысили 2,45 миллиарда долларов.