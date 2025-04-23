BadComedian назвал «бредом» идею с кодексом для блогеров

Блогер и критик кино Евгений Баженов (наиболее известен как BadComedian) высказался против идеи введения специального кодекса поведения для блогеров. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам Баженова, российское законодательство уже охватывает все необходимые нормы и правила, регулирующие деятельность пользователей интернета, включая защиту от мошенничества и обязательства по уплате налогов.

«Это абсолютная чушь, бред. <…> Вот есть у нас кодекс депутата? Все ему следуют? Я думаю, что нет», — высказался Баженов.

Его реакция последовала на новость о конференции «Блогерконф-2025», проходящей в Госдуме, где депутаты предложили ввести этический кодекс для блогеров. Этот документ предписывает избегать унижения мнения аудитории, манипуляции эмоциями читателей и обязательно декларировать доходы.