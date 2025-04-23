BadComedian назвал «бредом» идею с кодексом для блогеров
Блогер и критик кино Евгений Баженов (наиболее известен как BadComedian) высказался против идеи введения специального кодекса поведения для блогеров. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам Баженова, российское законодательство уже охватывает все необходимые нормы и правила, регулирующие деятельность пользователей интернета, включая защиту от мошенничества и обязательства по уплате налогов.
«Это абсолютная чушь, бред. <…> Вот есть у нас кодекс депутата? Все ему следуют? Я думаю, что нет», — высказался Баженов.
Его реакция последовала на новость о конференции «Блогерконф-2025», проходящей в Госдуме, где депутаты предложили ввести этический кодекс для блогеров. Этот документ предписывает избегать унижения мнения аудитории, манипуляции эмоциями читателей и обязательно декларировать доходы.