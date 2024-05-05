«Бабушка из Израиля никак не успокоится». Пугачеву уличили в ностальгии по российскому шоу-бизнесу | 360°

Знаменитости 05 мая 2024, 05:05 «Бабушка из Израиля никак не успокоится». Пугачеву уличили в ностальгии по российскому шоу-бизнесу Пользователи Сети указали на ностальгию Пугачевой по российскому шоу-бизнесу РИА «Новости»

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Шоу «Голос» закончилось неделю назад, и про финалистов уже никто бы не вспомнил, если бы не комментарии Аллы Пугачевой, которые она оставила в адрес исполнителей. Пользователи Сети тут же набросились на бывшую примадонну, посоветовав ей заниматься свои мужем и смотреть израильское ТВ. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

В былые времена именно Пугачева определяла, быть исполнителю звездой на российской эстраде или не быть. После бегства с семьей в Израиль влияние артистки сошло на нет. Однако певица продолжает следить за происходящим в российском шоу-бизнесе и периодически высказывается в публичном поле.

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После шоу «Голос» Пугачева похвалила занявшего второе место Георгия Русских, а потом щедро отсыпала комплиментов Анастасии Садковской из тройки лидеров. В Сети тут же заявили, что «испортила бабка карьеру девушке».

«Бабушка из Израиля никак не успокоится — по вечерам смотрит „Голос“ и „Дом 2“», — отметил один из юзеров.

Пользователи посоветовали Пугачевой смотреть израильское ТВ и указали, что российское телевидение без нее процветает и развивается. Также пользователи отметили, что мнения певицы никто не спрашивал, и ее время прошло.