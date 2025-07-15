Бабкина призналась, что родители не поддерживали ее желание стать певицей

Певица Надежда Бабкина поделилась историей о том, как она могла не достичь успеха на сцене и остаться незамеченной. Несмотря на то что с детства она стремилась к славе артистки, ее родители не поддерживали эту идею. Об этом певица рассказала в интервью Общественной Службе Новостей .

Бабкина отметила, что с юных лет была уверена в своем желании стать звездой и жаждала признания.

«Да я была совсем крошкой, когда осознала, что я хочу и буду петь. Я жила песней, но родители были против. Они настаивали на том, что мне нужно выбрать более серьезную профессию врача или инженера. И что вы думаете? Я пошла наперекор судьбе, которую мне рисовали родные», — поделилась певица.

Она выбрала музыкальную карьеру, отказавшись от обучения на медика, и в итоге окончила музыкальное училище, а затем получила образование эстрадного режиссера в Москве.