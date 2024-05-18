Авторское общество подало в суд на организатора шоу Егора Крида | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 10:23 Авторское общество подало в суд на организатора шоу Егора Крида Shot: к организаторам шоу Крида предъявили судебный иск на 320 тысяч рублей Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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На организатора шоу певца Егора Крида подали в суд. Российское авторское общество намерено взыскать с ООО «Твой концерт» 320 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в 2023 году организатор концерта Крида в Архангельске не оформил документы.

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Перед выступлением певцу должны были предоставить на подпись бумаги, подтверждающие, что авторские права на его песни принадлежат ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «С.Б.А. Мьюзик паблишинг». Однако Крид не получил таких документов и не подписал их.

Сейчас регулятор по авторским правам намерен через суд взыскать с организаторов 320 тысяч рублей.

До этого Крид отсудил у ООО «Твой концерт» 12,1 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору. Позже последние смогли снизить сумму иска до трех миллионов рублей.