Авторское общество подало в суд на организатора шоу Егора Крида | 360°

18 мая 2024, 10:23
Авторское общество подало в суд на организатора шоу Егора Крида
Shot: к организаторам шоу Крида предъявили судебный иск на 320 тысяч рублей
На организатора шоу певца Егора Крида подали в суд. Российское авторское общество намерено взыскать с ООО «Твой концерт» 320 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, в 2023 году организатор концерта Крида в Архангельске не оформил документы.
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Перед выступлением певцу должны были предоставить на подпись бумаги, подтверждающие, что авторские права на его песни принадлежат ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «С.Б.А. Мьюзик паблишинг». Однако Крид не получил таких документов и не подписал их.
Сейчас регулятор по авторским правам намерен через суд взыскать с организаторов 320 тысяч рублей.
До этого Крид отсудил у ООО «Твой концерт» 12,1 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору. Позже последние смогли снизить сумму иска до трех миллионов рублей.
Суд
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Музыка
Егор Крид
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