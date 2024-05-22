Автора хита «Рюмка водки на столе» госпитализировали

Автор хита «Рюмка водки на столе» 57-летний шансонье Жека попал в больницу

Шансонье Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, попал в больницу. Об этом певец рассказал в своем Telegram-канале .

«Я в больнице. Со мной все хорошо», — поделился исполнитель.

Григорьев пообещал позже назвать причины госпитализации. В одном из видео из палаты он появился лежащим на кровати. Шансонье был в приподнятом настроении.

«Ох уж эти доктора. Всегда найдут, до чего докопаться», — посетовал артист.

Певца окутывали провода от медицинского аппарата. Он предложил подписчикам угадать название прибора в комментариях.

Евгений Григорьев получил известность после написания хита «Рюмка водки на столе». С 1999 года эту песню исполняет народный артист России Григорий Лепс.

Ранее певица Лолита получила серьезные ожоги в Болгарии. Она уточнила, что получила их во время стрижки можжевельника и теперь пытается заживить поврежденные участки кожи.