Автор «Гарри Поттера» в очередной раз поглумилась над ЛГБТ

Известная писательница Джоан Роулинг заявила, что международный день асексуалов является фейковым. Об этом она написала в социальной сети X .

«С Днем международного фейкового угнетения всех, кто хочет, чтобы незнакомцы знали, что им не до секса», — отметила Роулинг.

Относящие себя к этой группе люди часто причисляют себя к ЛГБТ*-сообществу. Международный день асексуалов отмечают 6 апреля.

Асексуальность — спектр идентичностей, связанных с низким уровнем или отсутствием сексуального влечения. Асексуальные люди могут вовсе не испытывать сексуального интереса либо не стремиться к его реализации. Это именно личная ориентация, а не страх близости и не следствие травмы.

Ранее Роулинг обвинила социальные сети в пропаганде трансгендерности* среди детей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.