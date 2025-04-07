Автор «Гарри Поттера» в очередной раз поглумилась над ЛГБТ
Джоан Роулинг назвала фальшивым праздником день асексуалов
Известная писательница Джоан Роулинг заявила, что международный день асексуалов является фейковым. Об этом она написала в социальной сети X.
«С Днем международного фейкового угнетения всех, кто хочет, чтобы незнакомцы знали, что им не до секса», — отметила Роулинг.
Относящие себя к этой группе люди часто причисляют себя к ЛГБТ*-сообществу. Международный день асексуалов отмечают 6 апреля.
Асексуальность — спектр идентичностей, связанных с низким уровнем или отсутствием сексуального влечения. Асексуальные люди могут вовсе не испытывать сексуального интереса либо не стремиться к его реализации. Это именно личная ориентация, а не страх близости и не следствие травмы.
Ранее Роулинг обвинила социальные сети в пропаганде трансгендерности* среди детей.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.