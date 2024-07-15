Австралийская певица Перукуа рассказала, что все больше очаровывается Россией

По словам австралийской певицы Перукуа, которая последние несколько лет живет в России, она все больше очаровывается этой страной. Об этом она рассказала сайту «Страсти» .

Исполнительница заявила, что она человек музыки, а не политики. Поэтому продолжает жить в России и не покинула ее с началом спецоперации.

«Отношение к России никак не поменялось. <…> Люди во власти принимают решения, обладая куда большей информацией, чем мы даже можем догадываться. Я не строю из себя диванного эксперта», — подчеркнула Перукуа.

Она добавила, что видит постоянные изменения в России, в которой она впервые побывала в 2011 году. Все, что происходит в стране, еще больше очаровывает исполнительницу.