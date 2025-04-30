Аверина призналась, что поддерживать хорошую форму ей удается благодаря природным данным
Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила RT, что ей удается поддерживать хорошую форму благодаря природным данным.
По ее словам, она может без опасений наслаждаться едой.
«В этом отношении мне действительно повезло с генетикой. После отдыха я могла немного набрать в весе, но лишний килограмм покидает меня, как только я возобновляю тренировки», — сообщила спортсменка.
Аверина отметила, что способна набрать вес после отдыха, но как только возобновляет тренировки, лишний килограмм уходит, написал «Ридус».