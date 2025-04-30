Аверина призналась, что поддерживать хорошую форму ей удается благодаря природным данным

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила RT , что ей удается поддерживать хорошую форму благодаря природным данным.

По ее словам, она может без опасений наслаждаться едой.

«В этом отношении мне действительно повезло с генетикой. После отдыха я могла немного набрать в весе, но лишний килограмм покидает меня, как только я возобновляю тренировки», — сообщила спортсменка.

Аверина отметила, что способна набрать вес после отдыха, но как только возобновляет тренировки, лишний килограмм уходит, написал «Ридус».