Аверин рассказал о конфликте с Яковлевой на съемках «Склифосовского»

Российский актер и телеведущий Максим Аверин рассказал о напряженных отношениях с коллегой, актрисой Еленой Яковлевой во время съемок сериала «Склифосовский». Историей он поделился в интервью журналистке Надежде Стрелец .

По словам артиста, между ним и Яковлевой вспыхнул конфликт, который не вышел за пределы съемочной площадки. Аверин вспомнил, что спор начался после его реплики в адрес коллеги.

«Я просто сказал: „Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы меня хотя бы учитывали“. И все, и вспыхнула. Ну, вспыхнула, потушили, все нормально», — рассказал он.

Актер отметил, что работать с Яковлевой было непросто, однако он считает, что это противостояние сыграло на руку создателям проекта: на экране появилась настоящая химия между персонажами, которую сложно создать искусственно. При этом Аверин подчеркнул, что высоко ценит талант Яковлевой и назвал ее сильной партнершей по кадру.

«Я люблю таких партнерш. Прекрасная артистка, которая так беспокойно живет. Потому это так работает», — добавил он.

