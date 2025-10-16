Артистка Мария Лаврова рассказала, что их актерская династия состоит из четырех поколений

Заслуженная артистка России Мария Лаврова отметила юбилей и рассказала в интервью газете «Петербургский дневник» о своей семье.

По словам Марии Кирилловны, ее отец, легендарный актер и художественный руководитель Большого драматического театра (БДТ) Кирилл Лавров, был счастлив, когда узнал о рождении дочери. Он находился на гастролях в Германии и отправил телеграмму: «Поздравляю с дочкой Машей!».

Лаврова поделилась, что родилась возле парка Победы, где находился роддом. Ее дед, забрав маму из роддома в ветреный день, бережно нес внучку через парк.

На вопрос о поддержке в выборе актерской профессии Лаврова ответила, что родители полностью доверяли ей и поддерживали любой выбор. Когда дочь Лаврова Ольга захотела стать актрисой, ее отговаривали и мама, и папа. Но это было бесполезно, ведь Ольге было сложно искать себя в другой профессии.

Говоря о династии Лавровых, Мария отметила, что династия — это ее дед и бабушка, мама и папа, она сама и дочь Ольга, которая служит в БДТ.