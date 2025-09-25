Артист Назаров рассказал, что итальянская актриса Кардинале замечательно работала на съемочной площадке

В среду, 24 сентября, ушла из жизни знаменитая итальянская киноактриса Клаудиа Кардинале. Народный артист России Юрий Назаров, который снимался вместе с ней в советско-итальянском фильме «Красная палатка», рассказал сайту «Ридус» о своих впечатлениях от работы с прославленной коллегой.

«В фильме работала она замечательно. Никаких скабрезных историй и даже повода для шуток не осталось», — отметил Назаров.

При этом народный артист признался, что на съемочной площадке «Палатки» они с Кардинале редко пересекались:

«Мы с ней практически даже не встречались. Может, она меня видела и запомнила, может, нет», — добавил артист.