Артист Бутман назвал петербургского слушателя искушенным, но благодарным

Народный артист России Игорь Бутман в интервью газете « Петербургский дневник » поделился впечатлениями от проведенного в Северной столице Международного джазового фестиваля.

По словам саксофониста, он почувствовал невероятную отдачу публики и мощный заряд вдохновения.

«Залы полные, в глазах людей — огонь, чувствовалось, как ловят каждую ноту. Это бесценно. В Питере слушатель искушенный и требовательный, но благодарный», — отметил артист.

Он также рассказал о стремлении превзойти успех первого фестиваля. Как пояснил Бутман, в своем творчестве он постоянно совершенствуется, работает над аранжировками, ищет новые оттенки в классических произведениях, добиваясь безупречного звучания.