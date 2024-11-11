Артист балета Цискаридзе: многие приходят в театр только ради фотографий

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе прокомментировал рост популярности театров и балета, сообщила Gazeta.SPb.
По мнению знаменитости, многие россияне посещают учреждения культуры только ради фотографий. Подобное времяпрепровождение действительно стало престижным, однако мир искусства все же поменялся в худшую сторону после повышения цен на билеты, отметил Цискаридзе.
Артист также высказал свое мнение о таком направлении, как квадробинг. Он заявил, что не видит в данном увлечении ничего плохого, ведь это просто детская игра.
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