Артист балета Цискаридзе: многие приходят в театр только ради фотографий

По мнению знаменитости, многие россияне посещают учреждения культуры только ради фотографий. Подобное времяпрепровождение действительно стало престижным, однако мир искусства все же поменялся в худшую сторону после повышения цен на билеты, отметил Цискаридзе.

Артист также высказал свое мнение о таком направлении, как квадробинг. Он заявил, что не видит в данном увлечении ничего плохого, ведь это просто детская игра.