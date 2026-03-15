Арсений Бородин рассказал о своей возлюбленной, которая никак не связана с шоу-бизнесом

Арсений Бородин, известный по участию в группе «Челси» и проекту «Фабрика звезд», поделился с журналистами издания WomanHit деталями личной жизни. Он рассказал, что его избранница не связана с шоу-бизнесом, что приносит ему особое удовлетворение.

Артист находится в отношениях с девушкой по имени Анна, которая работает врачом и специализируется на ортопедической хирургии. Анна также занимается написанием диссертации. Бородин отмечает, что его возлюбленная смотрит на жизнь совершенно иначе, чем те, кто работает в сфере развлечений, написала «Москва.ру».

Певец признается, что их отношения не всегда складываются легко, но он не стремится к идеалу. По словам Арсения, уникальность каждого человека делает отношения интересными, и он никогда не искал безупречных партнеров, полагаясь на внутреннее ощущение гармонии.