Арнольд Шварценеггер признался, что мешал карьере Сильвестра Сталлоне | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 13:44 Арнольд Шварценеггер признался, что мешал карьере Сильвестра Сталлоне Актер Шварценеггер признался, что хотел испортить коллеге Сталлоне карьеру Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Актер Арнольд Шварцнеггер в прошлом намеренно препятствовал карьере коллеги Сильвестра Сталлоне. В этом он признался в совместном интервью двух звезд для портала TMZ.

Шварцнеггер рассказал, что специально поспособствовал тому, чтобы Сталлоне сыграл в комедийном боевике 1992 года «Стой! Или моя мама будет стрелять», ожидая, что эта роль окажется неудачной для его конкурента.

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«Я чувствовал, что единственный способ догнать его — это если он споткнется», — рассказал актер.

Прогноз экс-губернатора Калифорнии оправдался: критики назвали исполнение Сталлоне «полной глупостью и абсолютно несмешным», хотя фильм и смог заработать в прокате 72 миллиона долларов.

Несмотря на конкуренцию, Шварцнеггер отметил, что его коллега был для него мотивацией и эталоном.

«Он очень помог моей карьере, потому что у меня был ориентир, за которым я хотел угнаться» — сказал 76-летний актер.

Сталлоне в свою очередь признал, что противник стимулировал его на достижения. Сегодня актеры сохраняют теплые отношения и с юмором говорят о своем соперничестве в прошлом.

В январе этого года немецкие таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена. Причиной стали швейцарские часы звезды.