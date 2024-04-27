Арнольд Шварценеггер признался, что мешал карьере Сильвестра Сталлоне | 360°

27 апреля 2024, 13:44
Арнольд Шварценеггер признался, что мешал карьере Сильвестра Сталлоне
Актер Шварценеггер признался, что хотел испортить коллеге Сталлоне карьеру
Актер Арнольд Шварцнеггер в прошлом намеренно препятствовал карьере коллеги Сильвестра Сталлоне. В этом он признался в совместном интервью двух звезд для портала TMZ.
Шварцнеггер рассказал, что специально поспособствовал тому, чтобы Сталлоне сыграл в комедийном боевике 1992 года «Стой! Или моя мама будет стрелять», ожидая, что эта роль окажется неудачной для его конкурента.
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«Я чувствовал, что единственный способ догнать его — это если он споткнется», — рассказал актер.
Прогноз экс-губернатора Калифорнии оправдался: критики назвали исполнение Сталлоне «полной глупостью и абсолютно несмешным», хотя фильм и смог заработать в прокате 72 миллиона долларов.
Несмотря на конкуренцию, Шварцнеггер отметил, что его коллега был для него мотивацией и эталоном.
«Он очень помог моей карьере, потому что у меня был ориентир, за которым я хотел угнаться» — сказал 76-летний актер.
Сталлоне в свою очередь признал, что противник стимулировал его на достижения. Сегодня актеры сохраняют теплые отношения и с юмором говорят о своем соперничестве в прошлом.
В январе этого года немецкие таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена. Причиной стали швейцарские часы звезды.
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