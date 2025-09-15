Анжелика Воронцова рассказала о своем желании стать балериной с пятилетнего возраста

Прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова поделилась историей своего пути в искусстве в беседе с «Петербургским дневником» .

В пятилетнем возрасте она стремилась стать балериной, но быстро осознала, что хореография не приносит ей удовлетворения, и переключилась на художественную гимнастику.

«Боже, это просто какая-то магия!» — подумала она, увидев летающие булавы и ленты в спортивном зале.

За шесть лет занятий Анжелина достигла звания кандидата в мастера спорта и участвовала во всероссийских соревнованиях. Однако усталость заставила ее пересмотреть приоритеты, и она вернулась к балету.

«В детстве не было ощущения, что меня чего-то лишают. Потому что мне нравилось то, что я делала, меня никто не заставлял», — отметила она.