Анна Семенович рассказала о похудении с помощью медицинских уколов

Певица и актриса Анна Семенович заявила, что сбросила вес в том числе благодаря специальным инъекциям, вдохновившись примером жениха — предпринимателя Дениса Шреера. Об этом она рассказала в интервью KP.RU .

По словам 46-летней артистки, она много лет безуспешно боролась с лишним весом, тогда как ее партнер справился с задачей самостоятельно. Его результат мотивировал исполнительницу заняться фигурой.

Семенович отметила, что использовала препараты, которые сейчас рекомендуют эндокринологи, и добилась комфортной для себя формы без излишней худобы. Достигнутый результат певица поддерживает правильным питанием и физическими нагрузками вместе с избранником.