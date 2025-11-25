Анна Семенович рассказала, что иногда срывается на калорийную пищу во время строгих диет

Певица Анна Семенович в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что стремится поддерживать стройность и молодость, придерживаясь строгих диет. Однако, как отметила исполнительница, ей бывает нелегко долго придерживаться выбранного режима питания.

По словам артистки, она любит экспериментировать с диетами, потому что ей тяжело долго ограничивать себя в еде.

«Я, честно говоря, люблю поесть. Да, конечно, нужно выглядеть достойно на сцене, я по возможности делаю все, что от меня зависит, дабы иметь стройную фигуру, но на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться», — призналась звезда.

После срывов Семенович возвращается к строгой диете и активно занимается спортом, включая силовые и кардиотренировки.