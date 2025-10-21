Анна Семенович призвала вводить психологию в школах с пятого класса

В интервью KP.RU певица и актриса Анна Семенович высказалась в пользу введения психологии в школьную программу с пятого класса.

По мнению артистки, эта наука необходима для лучшего понимания себя, своих эмоций и отношений с окружающими. Она способствует развитию навыков самонастройки и личностного роста.

«Я очень люблю психологию, потому что на самом деле это потрясающая наука, она нужна каждому человеку», — отметила звезда.

Певица подчеркнула, что хороший психолог помогает не просто обсуждать проблемы, а видеть ошибки и находить пути к цели.