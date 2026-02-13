Анна Семенович призналась, что растерялась при виде напарника на шоу «Дуэты»

Сегодня, 13 февраля, канал «Россия» покажет финальный эпизод четвертого сезона масштабного музыкального шоу «Дуэты». В последнем выпуске выступят известные артисты, среди которых Анна Семенович и Денис Клявер, сообщил «7Дней.ru» .

Певица дала интервью, в котором призналась, что испытала настоящее потрясение, впервые увидев партнера по дуэту.

«Я не знаю, с кем я исполню эту композицию, наверное, с какой-то сильной женщиной, может быть, со Славой, может, с Анитой Цой. Увидев моего напарника на сцене, я вообще растерялась», — отметила звезда.

Клявер же рассказал, что испытал двойную радость на съемках, ведь напарником оказался близкий друг.