Анна Семенович подчеркнула важность внимания к минусам партнера для построения счастливых отношений

Певица Анна Семенович дала ценный совет женщинам в интервью для KP.RU . Она подчеркнула важность внимания к минусам партнера для построения счастливых отношений.

«У каждого человека есть и минусы, и плюсы. Но надо обязательно смотреть на минусы вашего мужчины. Сможете ли вы с ними жить?» — сказала Анна.

Певица рассказала, что в отношениях с Денисом Шреером они продолжают узнавать друг друга. Анна уверена, что ее будущий супруг не боится ее минусов, как и она — его. По словам Семенович, они способны простить друг другу ошибки, понять и поддержать в трудную минуту.

Также Анна сообщила, что чувствует готовность прожить с выбранным человеком долгую и счастливую жизнь. Недавно она делилась советами по воспитанию детей, хотя сама пока не стала матерью.

Кроме того, Анна Семенович планирует сыграть две свадьбы в следующем году: одна пройдет в Германии, а другая — в Сочи.