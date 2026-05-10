Анна Семенович отметила необходимость саморазвития для поиска достойного партнера
Певица Анна Семенович поделилась в интервью РИА «Новости» мнением, как женщине встретить достойного мужчину.
Артистка отметила необходимость саморазвития: женщина должна быть самодостаточной и уметь что-то делать, чтобы встретить хорошего партнера.
«Подобное притягивает подобное», — объяснила Семенович.
По словам певицы, настоящий мужчина не обратит внимания на инфантильную спутницу, у которой нет жизненных целей. Она также добавила, что чудес не бывает, добавил «Взгляд».