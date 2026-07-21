Анита Цой рассказала, что увлеклась выращиванием овощей

Российская певица Анита Цой рассказала в беседе с Общественной службой новостей , что нашла новое увлечение — выращивание овощей. У нее появился собственный огород с теплицами, где она занимается садоводством.

Как призналась звезда, все началось с небольшой теплицы. Сейчас у нее уже почти 20 теплиц с разными видами овощей и сад.

«Сначала выращивала в них картофель, морковь, свеклу и другие плодовые культуры. Потом втянулась в это дело. А когда начала еще закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая», — поделилась Цой.

Певица отметила, что ей помогают профессиональные агрономы: они подрезают, подкармливают растения и снабжают почву витаминами. Без их помощи она бы не справилась. В огороде певицы можно найти и экзотические растения, например, пекинскую капусту.