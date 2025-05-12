Анита Цой рассказала, что сбросить лишний вес ей помогает голодание

С детства певица старается контролировать свой вес, но признается, что «от природы очень пухленькая».

«С молодости старалась держать себя в руках, сотни раз садилась на диеты и пыталась обрести фигуру своей мечты», — сказала она.

По словам Цой, стрессы и другие проблемы часто заставляли ее переедать. Но сейчас знаменитость нашла новый подход к борьбе за стройную фигуру. Она находит время для занятий спортом и переходит на правильное питание.

«Пью много воды и отвары трав, ем фрукты и овощи. Живот уходит через месяц», — делится певица.

Цой отметила, что голодание помогает быстро сбросить вес, но подчеркнула важность консультации с врачом перед началом любой диеты.