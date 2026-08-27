Анфиса Чехова обвинила мать актрисы Барановской в краже денег

Телеведущая Анфиса Чехова обвинила мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской Ларису Крючонкову в присвоении денег, собранных на лечение дочери. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову, сообщила ИС «Вести» .

По словам Чеховой, когда Стелла отправилась в реабилитационный центр в Мексику, она взяла с собой маму. Актриса призналась ведущему, что ей стыдно говорить об этом, но часть собранной суммы присвоила себе Крючонкова.

Мать актрисы в ответ назвала обвинения ложью.

«Она мне их не отдала. Никто мне ничего не передал, никаких денег никто никогда не давал. Анфиса просто бессовестно обманывает», — заявила Крючонкова.

Мать актрисы также сообщила, что у нее есть претензии к людям, которые в последнее время окружали дочь и не давали ей общаться со Стеллой. Ранее Крючонкова рассказывала о странных и мистических событиях, происходивших после смерти дочери.

Барановская ушла из жизни в сентябре 2017 года после продолжительной борьбы с острым лимфобластным лейкозом.