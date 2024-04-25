Анджелина Джоли мешала Брэду Питту строить новые отношения | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 14:42 Анджелина Джоли мешала Брэду Питту строить новые отношения DM: актриса Джоли мешала экс-мужу Питту встречаться с фитнес-тренером де Рамон T. Conrad / AdMedia / Global Look Press

Читать 360 в

Актриса Анджелина Джоли мешала бывшему супругу Брэду Питту строить отношения с его новой партнершей, фитнес-тренером Инес де Рамон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Он хочет продолжить отношения с Инес, но не может, поскольку формально все еще женат на матери своих детей», — сообщил источник.

Реклама

Питт, по всей видимости, готов к решительным действиям, чтобы окончательно закрыть эту главу своей жизни. Он стремится укрепить свои отношения с новой избранницей. Однако отношения с детьми у актера также стали налаживаться.

Источник заверил, что де Рамон нашла общий язык с семьей Питта. Кроме того, актер бросил пить и начал меняться к лучшему.

Сейчас бывшие супруги находятся в стадии раздела общего имущества. Развод с Питтом обогатил Джоли на 100 миллионов долларов. Эта сумма складывается из алиментов, подарков детям и выручки от продажи доли актрисы в винодельне Chateau Miraval French.

В 2016 году на борту самолета между Джоли и Питтом произошла ссора, после которой актриса попросила адвокатов собрать бумаги для суда. Она обвинила мужа в абьюзе и моральном подавлении детей.