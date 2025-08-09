Анастасию Ивлееву внесли в базу сайта «Миротворец»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Информация появилась на сайте украинского ресурса.

Ивлеева попала в базу данных сайта «Миротворец»* за поддержку России, пропаганду войны, попытки подрыва суверенитета Украины и участие в контрабанде.

Сайт «Миротворец» прославился скандальными публикациями, где он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их изменниками родины. Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию в ДНР и ЛНР, с их контактными данными.

Ранее певица Анна Asti попала в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало получение российского гражданства. На сайте разместили личные данные артистки.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.