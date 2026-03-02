Анастасия Волочкова назвала Умара Джабраилова позитивным и ярким человеком

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о своем друге, бывшем сенаторе и бизнесмене Умаре Джабраилове, который, по ее словам, был позитивным и ярким человеком. Об этом написала «Газета.Ru» .

«Меня связывала дружба с Умаром Джабраиловым, — рассказала она. — Нашей дружбе, боже мой, 28 лет, что ли? С 98 года, как только я появилась в Москве, мы собирались в одних компаниях. Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей. Я знаю Умара как очень позитивного человека, светлого, яркого, с чувством юмора невероятным».

Волочкова подчеркнула, что Джабраилов был принципиальным человеком как в отношениях, так и в бизнесе. По ее мнению, то, что привело его к трагедии, должно было быть чем-то очень серьезным или принципиальным.

В пятницу, 2 марта, Джабраилова нашли без сознания в Москве. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, реанимационные действия не помогли.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», а в 2004–2009 годах занимал кресло сенатора от Чеченской республики. В 2017 году его задержали после стрельбы из наградного пистолета в отеле Four Seasons в Москве, а в 2020 году госпитализировали после неудачной попытки самоубийства.