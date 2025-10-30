Анастасия Сиваева назвала странным, но волнительным возвращение в сериал «Папины дочки»

Анастасия Сиваева, ставшая известной благодаря роли Даши в сериале «Папины дочки», вновь присоединилась к проекту после длительного перерыва. В последнем сезоне популярного сериала и в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась» зрители смогли увидеть, как развиваются события с участием ее героини, написал KP.RU .

На премьере финального сезона сериала «Вампиры средней полосы» актриса поделилась своими впечатлениями о возвращении в проект. Она отметила, что возвращение было волнительным, но приятным: «Конечно, это очень-очень ответственно и очень радостно, что у такого проекта такая долгая история, и что новый коллектив — он такой же приятный, такой же дружный».

Сиваева подчеркнула, что, несмотря на долгое отсутствие, встреча со старым составом прошла легко и комфортно.