Американский предприниматель Маск сообщил о переезде штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о переезде штаб-квартиры его компании SpaceX из Калифорнии. Головной офис переместится в Техас, говорится в публикации бизнесмена.

По словам Маска, соответствующее решение стало результатом принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Губернатор штата Гэвин Ньюсон подписал постановление, которое поощряет школы защищать права представителей сексуальных меньшинств.

Предприниматель также отметил, что из-за нововведения многие семьи могут покинуть Калифорнию, добавили «Известия».

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