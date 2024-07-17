Американский предприниматель Маск сообщил о переезде штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о переезде штаб-квартиры его компании SpaceX из Калифорнии. Головной офис переместится в Техас, говорится в публикации бизнесмена.
По словам Маска, соответствующее решение стало результатом принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Губернатор штата Гэвин Ньюсон подписал постановление, которое поощряет школы защищать права представителей сексуальных меньшинств.
Предприниматель также отметил, что из-за нововведения многие семьи могут покинуть Калифорнию, добавили «Известия».