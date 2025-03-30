Американский актер Ричард Чемберлен умер в 90 лет после инсульта

Известный по ролям в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике» американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет после перенесенного инсульта. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщило издание Variety .

Родные артиста уточнили, что он ушел из жизни в субботу, 29 марта, в своем доме на Гавайях. Причиной смерти стали возникшие осложнения после перенесенного инсульта.

«Наш любимый Ричард сейчас с ангелами. Он свободен и устремился к тем, кого любил», — указали в заявлении.

Журналисты напомнили, что чрезмерно красивая внешность мешала Чемберлену пробиться на большие роли в кино. Кумир всех американских театралов сыграл всего в нескольких полнометражных картинах, чаще появляясь в телевизионных сериалах.

Самую большую известность ему принесла главная роль в медицинской многосерийной драме «Доктор Килдэр», выходившей на американских телеканала с 1961 по 1966 год. Также Чемберлен снимался в мини-сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике».