Алсу рассказала о своих принципах воспитания детей

Певица Алсу дала интервью KP.RU , в котором поделилась своими взглядами на воспитание детей. Она подчеркнула, что не стремится навязывать им свое видение будущего и хочет, чтобы они сами определялись с жизненным путем.

Алсу сказала, что ей важно, чтобы ее дети искали себя, пробовали новое, ошибались и меняли решения, если чувствуют, что это не их путь. Певица выразила уверенность в том, что в 20 лет нормально еще находиться в поиске. Она всегда будет рядом и поддержит любой выбор дочери, если он делает ее счастливой. Это касается и ее 20-летней дочери Сафины.

Певица также отметила, что не стремится контролировать взрослую дочь и не подталкивает ее к какой-либо карьере. Главное для Алсу — счастье дочери.