Алсу ответила на слухи о разводе из-за измен мужа | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 12:24 Алсу ответила на слухи о разводе из-за измен мужа Певица Алсу отреагировала на слухи о разводе с бизнесменом Абрамовым из-за измен Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Алсу впервые прокомментировала сообщения о разводе из-за измен ее мужа, предпринимателя Яна Абрамова. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» она заявила, что специально почти год никак не реагировала на распространяемые слухи.

«Я всегда говорю, что, если будет какая-то новость, что-то произойдет, единственную правду люди узнают только от меня. Все, что придумывают, даже, может быть, коллеги где-то что-то обсуждают, не имеет никакого отношения к правде», — заявила Алсу.

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Певица призналась, что не читает подобные слухи в СМИ и соцсетях. Она посоветовала всем никак не реагировать на такие сообщения и опираться только на информацию, исходящую от нее самой.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. Через год у пары родилась дочь Сафина, в 2008 году — дочь Микелла, а в 2016 году — сын Рафаэль.

Ранее артистка призналась, что 2023 год для нее был богатым на эмоциональный, духовный и душевный рост. Она намекнула, что в ее собственной жизни произошли серьезные перемены.