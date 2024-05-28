Алсу и ее супруг разделят элитные квартиры и особняки при разводе

Певица Алсу и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов подали заявление на развод. Они поделят два особняка и две элитные квартиры, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, в собственности у пары находятся апартаменты на Никитском бульваре в Москве на 57 этаже элитного жилого комплекса. Также у них есть четырехэтажный особняк в викторианском стиле в селе Усово, площадь которого составляет три тысячи квадратных метров. Внутри него разместились колонны, скульптуры, мозаика на стенах, мебель на заказ и бассейн с панорамными окнами и видом на сосновый лес.

Кроме того, у Алсу и Абрамова находится в собственности коттедж на крымском побережье рядом с Севастополем. На территории — личный пляж, причал, конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и даже собственная мечеть. Также у пары есть квартира в Лондоне, а в личном пользовании певицы — автомобиль Maybach 62.

Ранее стало известно, что возможной причиной развода Алсу и Абрамова могли стать измены супруга. Они прожили в официальном браке 18 лет.