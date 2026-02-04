Алла Данько назвала Жильцову одним из лучших представителей старшего поколения отечественных тележурналистов

Член Союза журналистов России и академик Международной академии телевидения и радио Алла Данько поделилась со «Звездой» воспоминаниями о коллеге Светлане Жильцовой. По ее словам, Жильцова была одним из лучших представителей старшего поколения отечественных тележурналистов и внесла значительный вклад в развитие советского и российского телевидения.

Данько рассказала, что еще будучи ребенком, Жильцова увлеклась исполнительским творчеством, посещая занятия в Доме пионеров. Это увлечение стало важным этапом в ее карьере диктора телевидения. Несмотря на то что Жильцова окончила Институт иностранных языков, ее интерес к дикторской работе не угасал. Она попала на телевидение после победы на конкурсе переводчиков.

«Она совершенно головокружительную карьеру сделала. Она была необыкновенно хороша. Но самое главное, что в ней было, это обаяние и непосредственность», — отметила Данько.

Ранее телеведущий Михаил Куницын сообщил в социальных сетях о смерти Светланы Жильцовой. Ей было 89 лет. Жильцова вела такие популярные передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года», «Голубой огонек», «Веселые нотки», «Будильник», тележурнал «Пионер». С 1961 по 1972 год она вела КВН.