«Алла Борисовна, возвращайтесь»: Волочкова обратилась к Пугачевой

Балерина Волочкова попросила певицу Пугачеву вернуться в Россию

Фото: РИА «Новости»

Балерина Анастасия Волочкова попросила певицу Аллу Пугачеву вернуться в Россию. Свой призыв она разместила на странице в социальной сети Instagram*.

«Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — написала Волочкова.

Не все подписчики танцовщицы согласились с ее мнением. Многие высказались против возвращения Примадонны в Россию.

«На Западе про Пугачеву и не слышали, а в России больше слышать не хотят», «Мы ее не ждем! Предательство самый страшный грех, который не прощают», «Кто ждет женщину, которая оскорбила русский народ, назвав нас ненормальными?» — возмутились пользователи Сети.

Ранее муж певицы, юморист Максим Галкин**, опроверг слухи о том, что Пугачева намерена дать сольный концерт в России. Он назвал эту информацию фейком.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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