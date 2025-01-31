Алиса Мон рассказала о своем главном конкуренте на шоу «Один в один»

Новый сезон «Один в один» стартовал 17 января на телеканале «Россия». Одной из звездных участников шоу стала певица Алиса Мон. В интервью изданию StarHit она рассказала, кого из коллег считает своим главным конкурентом.

«Считаю главным конкурентом Славу Макарова. На мой взгляд, он самый мощный. Только вот слово „конкурент“ мне не нравится. Я умею восхищаться чужому таланту», — отметила она.

Исполнительница также добавила, что Макаров очень одаренный артист, прекрасный и добрый человек. По словам Алисы Мон, за стенами проекта «Один в один» они являются друзьями.

В предыдущем выпуске певица перевоплотилась в Клавдию Шульженко. Ее образ сильно поразил судей и они признали ее безусловным лидером. В новом эпизоде «Один в один» она спародировала Люсю Чеботину.

Алиса Мон не первый раз участвует в телевизионных шоу. Ранее она была участницей проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Вместе с ней на сцену выходили Богдан Титомир, Влад Сташевский и другие звезды нулевых.