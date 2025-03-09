Алеся Кафельникова похвасталась новой грудью, но вызвала жесткие насмешки в сети

Российская топ-модель Алеся Кафельникова показала изменившуюся фигуру на Неделе моды в Париже. Девушка подтвердила, что увеличила грудь с помощью пластики, и назвала причину операции, сообщила Lenta.ru .

Алесе Кафельниковой 26 лет. Резкую реакцию поклонников вызвало ее последнее дефиле на показе Vivienne Westwood во Франции. После выхода зрители обратили внимание на изменения в фигуре девушки.

Фолловеры модели начали обсуждать новую грудь Алеси, заявив, что импланты выглядят неестественно. Один из пользователей спросил, зачем ей понадобилась такая операция.

«Красивая! Но зачем так делать грудь — шарики», — также добавила другая подписчица социальных сетей топ-модели.

Впрочем, большинство поклонников Алеси Кафельниковой выразили совсем другие эмоции. Многие сочли, что девушка выглядит великолепно и похвалили ее грацию на подиуме.

Критикам Алеся Кафельникова ответила, что увеличила грудь после того, как прежняя форма изменилась и не восстановилась сама собой. По ее словам, после родов грудь потеряла объем, поэтому она решилась на импланты. Модель уточнила, что причиной стала именно послеродовая деформация, и решение было вынужденным.

Первенца Кафельникова родила в 2021 году. Его отцом стал предприниматель Георгий Петришин. В 2022 году Алеся Кафельникова впервые после родов вышла на подиум.