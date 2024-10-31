Алена Бабенко оставила должность ведущей передачи «Жди меня»

Актриса Алена Бабенко покинула программу «Жди меня» после года работы на должности ведущей. В паре с Александром Лазаревым теперь будет Карина Андоленко, сообщила Gazeta.SPb .

Бабенко отметила, что решила сосредоточить свои силы на семье и карьере в киноиндустрии. По ее словам, работа над передачей сопровождалась сложностями. Так, проблемы возникали из-за эмоциональной нагрузки, которая появлялась в ответ на истории героев «Жди меня», пояснила знаменитость.

До настоящего времени артистка не комментировала уход из проекта. Однако известно, что срок действия соглашения между сторонами истек в октябре 2024 года.