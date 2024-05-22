Алексей Панин поцеловал Лайму Вайкуле на сцене в Лос-Анджелесе

В интернете появилось видео встречи российского актера Алексея Панина* с латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Она произошла на фестивале русскоязычной музыки Weho Mishka в Лос-Анджелесе.

Видео с артистами появилось в Telegram-канале «Хуже и не скажешь». На кадрах видно, как Панин* подходит к сцене во время выступления Вайкуле, преподносит ей букет цветов и нежно целует в щеку. После короткого общения актер с уважением поклонился певице и отошел к зрителям.

В октябре 2023 года Панин* вместе с дочерью перебрался из Испании в США, выбрав для жизни город Сан-Франциско. Актер открыто заявил о своем намерении остаться в Штатах на продолжительный срок.

В декабре актер попросил у поклонников денег на дорогую жизнь. Он расписал, какие грандиозные проекты планирует осуществить совместно с режиссером Александром Атанесяном.

* Признан иноагентом на территории России.