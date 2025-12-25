Александра Ровенских отметила талант Анатолия Лобоцкого передавать чувства на сцене

Народный артист России Анатолий Лобоцкий, скончавшийся 20 декабря в возрасте 66 лет после продолжительной болезни, обладал редким талантом выражать любовь со сцены, заявила заслуженная артистка России Александра Ровенских. Об этом сообщил NEWS.ru .

Церемония прощания с актером прошла 25 декабря на основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, написал RT.

«Бог дал ему особый талант, печальный и прекрасный его взор, внутреннее благородство, внутренний интеллект», — отметила Александра Ровенских. Она подчеркнула, что Лобоцкий оставил значительное наследие благодаря ролям, связанным с глубоким чувством любви.

Лобоцкий запомнился зрителям по ролям в фильме «Зависть богов», а также в сериалах «Молодежка» и «Старая гвардия».