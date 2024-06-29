Александр Петров поблагодарил жену за волшебство и счастье в ее день рождения

Актер Александр Петров публично поздравил жену Викторию с 23-летием

Dmitry Golubovich
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актер Александр Петров посвятил трогательный пост своей супруге Виктории в честь ее 23-летия. В социальной сети Instagram* артист поделился подборкой совместных с ней снимков.

«Любимая жена! С днем рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю!» — написал Петров.

На опубликованных 10 фотографиях актер показал, как он счастлив в браке. На кадрах запечатлены яркие моменты из жизни супругов. Они целуются, обнимаются и весело проводят время.

Сама же Виктория в своем блоге показала снимок, на котором вся ее комната заполонена золотыми шарами. На снимке также видны двухъярусный торт и большое количество роз.

Ранее певица Диана Гурцкая опубликовала пост в соцсети, трогательно поздравив сына с его 17-летием. Она пожелала ему ничего не бояться, смело входить во взрослую жизнь.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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