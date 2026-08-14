Актрису Наталью Трубникову не смогли похоронить рядом с мужем

Звезду музыкальной сказки «31 июня» — актрису Наталью Трубникову — кремировали, но не смогли похоронить рядом с мужем. О кремации сообщил StarHit .

«Траурная церемония прошла в Хованском крематории <…> в 12:00. Изначально сообщалось, что артистку похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с мужем — режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым. Однако позже планы изменились: по всей видимости, семье не удалось договориться о месте захоронения», — указали в материале.

Все вопросы, связанные с похоронами, взяла на себя жена брата Трубниковой — Лариса. Однако на кремацию она не приехала, тело доставил Борис Петрин, на которого оформили доверенность.

Наталья Трубникова скончалась 10 августа. Соседка вызвала экстренные службы, артистку нашли мертвой на диване. Ей был 71 год.