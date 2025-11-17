Актрису и певицу Энкарниту Поло задушили в доме престарелых в Испании

Известную испанскую актрису и певицу Энкарниту Поло, прославившуюся благодаря хиту Paco, Paco, Paco, задушили в доме престарелых. Об этом сообщило местное издание El Caso .

По данным издания, 86-летняя артистка несколько лет постоянно проживала в доме престарелых. Она проходила лечение от рака. Ее обнаружили без признаков жизни в пятницу, 14 ноября. Дочь артистки Ракель Вайцман подтвердила ее гибель.

«С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать Энкарнита Поло скончалась в Авиле, где она провела последние годы. Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-поп, чей голос и индивидуальность оставили след в нескольких поколениях», — рассказала она.

По информации местной полиции, Поло, предположительно, задушил 80-летний постоялец. Мужчину уже поместили в психиатрическое отделение. Сейчас ведется расследование.

Артистка в начале года отметила свое 86-летие. Она родилась 22 января 1943 года в Севилье в многодетной семье. После смерти отца ее мать забрала восьмерых детей и переехала в Барселону. Там Поло начала выступать на вечеринках и гала-концертах.

На пике карьеры она переехала в Италию, где работала с певцом Клаудио Вилла и даже снялась в музыкальной комедии Scaramouche. В 1964 году Энкарнита с песней Napoli Contra Tutti выиграла первую премию на фестивале RAI.