Актриса Зоя Бербер рассказала, что ее вторая беременность протекает комфортно | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 15:24 Актриса Зоя Бербер рассказала, что ее вторая беременность протекает комфортно

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Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер во время шоу «ОК на связи!» рассказала о своей второй беременности. По словам актрисы, она протекает достаточно комфортно, написал сайт kp.ru.

Бербер отметила, что ее старшая дочь рада пополнению в семье и тому, что у нее появится брат.

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«Внимание будет правильно распределено и не будет вот этой вот девчачьей ревности. Естественно, детская ревность, я думаю, появится, но вот именно что девочка помладше, девочка постарше», — добавила артистка.

Для мужа Бербер, актера Максима Белобородова, ребенок станет первым.