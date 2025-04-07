Актриса Зоя Бербер призналась, что задумалась о пластической операции после вторых родов

Российская актриса Зоя Бербер 7 февраля отметила первую годовщину свадьбы с мужем, актером Максимом Белбородовым. Летом прошлого года артистка стала мамой во второй раз. В интервью сайту Леди Mail Бербер призналась, что ей до сих пор не удалось восстановиться после родов, несмотря на плотный рабочий график.

Знаменитость отметила, что ее гормональный фон еще не пришел в обычное состояние. На съемках актрисе зачастую хочется съесть что-то вредное.

«Еще после первых родов у меня образовался диастаз и вторые, понятное дело, усугубили ситуацию. Так что сейчас подумываю над операцией по устранению этой проблемы», — призналась актриса.

Бербер подчеркнула, что вернула в свою жизнь физическую активность, которая состоит из пилатеса и дыхательных практик, однако для полного восстановления этих мер недостаточно.