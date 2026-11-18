Актриса Екатерина Волкова рассказала, что в четвертый раз стала бабушкой. Об этом она сообщила корреспонденту KP.RU на юбилейной, 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер».

Подробностями звезда делиться не стала, отметив лишь, что у ее старшей дочери Валерии родился четвертый ребенок. Кто именно появился на свет, артистка не раскрыла.

В беседе с журналистами Волкова также оценила введение оценок за поведение в российских школах.

«У меня двойка по поведению была всегда. За поведение пятерки не ставили почему-то. Только двойки и тройки с минусом», — призналась актриса.

Коснулся разговор и кинематографа. Комментируя назначение Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом, Волкова заявила, что не знакома с ним лично, а на вопрос о роли девушки агента 007 ответила: «Да, я всегда себя чувствовала девушкой Бонда».