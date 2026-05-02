Актриса Уколова отметила профессионализм блогера Давы на съемках сериала «Двойная жизнь Ми»

Актриса Анна Уколова выразила положительное мнение о работе с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Об этом сообщило Кино Mail .

Артистка поделилась своими впечатлениями от совместных съемок в сериале «Двойная жизнь Ми», где также участвовала блогер Милана Хаметова.

Уколова подчеркнула, что Дава проявил себя как ответственный и трудолюбивый человек. Актриса назвала его молодцом и охарактеризовала как хорошего парня.

По словам Уколовой, сотрудничество с блогерами оказалось приятным. Молодые коллеги, по ее мнению, с легкостью воспринимают советы опытных актеров и прислушиваются к ним, добавила «Москва.ру».